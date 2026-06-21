O pré-candidato do PSD à Presidência, Ronaldo Caiado, tem 51 policiais militares de Goiás, estado que governou até 31 de março, em sua segurança pessoal e de familiares em São Paulo. A quantidade é maior do que a de um pelotão no Brasil, subdivisão militar composta por cerca de 40 soldados, e mais de seis vezes o limite de pessoal estabelecido para ex-presidentes.\nO político se mudou para São Paulo para movimentar a campanha à Presidência. Com ele, vieram os policiais, com número inflado depois que o secretário-chefe da Casa Militar de Goiás, Marco Aurélio Godinho, assinou no Diário Oficial do estado, em 1º de abril, um dia após a renúncia de Caiado, portaria com novas regras sobre a segurança de ex-governadores.\nGodinho estipulou que as ações se estendem a familiares do ex-governador. O político também pode indicar quais policiais militares vão compor a equipe, em caso de disponibilidade. A portaria determina ainda que ficam a cargo da Casa Militar “a estrutura de transporte e hospedagem”, assim como “os demais recursos logísticos”.