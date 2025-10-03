O governador Ronaldo Caiado (UB) foi o presidenciável com maior crescimento no Índice Datrix de Presidenciáveis (IDP), que mede mensalmente os resultados de pré-candidatos ao Planalto nas redes sociais. De acordo com dados de setembro, na comparação com o mês anterior, o goiano teve ascensão de 84%, chegando à segunda posição no ranking, atrás apenas do presidente Lula (PT).\nA atualização do levantamento mostra a liderança do petista, pelo segundo mês consecutivo, com 26,6 pontos. Caiado aparece com pontuação 24,69 depois de ter alcançado 13,43 no mês anterior, seguido pelo governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), que subiu 56% e alcançou 24,19. O cenário, segundo o relatório, é de recuperação da imagem de Lula e avanço de alternativas da direita diante de resultados negativos do governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas (Republicanos).