O candidato à Presidência da República Ronaldo Caiado (PSD) convidou a economista Cristiane Schmidt para ser sua porta-voz na área econômica e colaborar com seu plano econômico de governo. A economista é presidente da MSGÁS, companhia de gás do estado de Mato Grosso do Sul, e vai integrar a campanha em cerca de dez dias.\nEla foi secretária de Economia (pasta estadual com atribuições da Fazenda, Orçamento e Planejamento) de Goiás de 2019 a 2023, durante a gestão de Caiado, período de recuperação das contas do estado e ampliação de recursos para as áreas social, educação, segurança pública e saúde.\nO convite foi feito na semana passada, segundo pessoas a par do tema. Por meio da sua assessoria de campanha, o ex-governador só confirma à Folha o convite para a ex-secretária colaborar com o plano econômico, sem dar detalhes.