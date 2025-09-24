O governador Ronaldo Caiado (UB) teve agenda fora de Goiás em 75 dias (ou dois meses e meio) desde abril, quando lançou sua pré-candidatura à Presidência da República em evento em Salvador (BA). Considerando os dias úteis até esta terça-feira (23), ele passou mais da metade em viagens, segundo levantamento feito pelo POPULAR na agenda oficial e divulgações nas redes sociais.\nEm pelo menos um terço da agenda externa, houve deslocamentos com avião da frota oficial do Estado, de acordo com registro de voos do jato PT-STK, utilizado majoritariamente pelo governador. Na maior parte das atividades, o governador também é acompanhado de equipes de segurança e de comunicação da gestão estadual.\nCom o desafio de se tornar mais conhecido do eleitorado brasileiro para fortalecer o projeto para 2026, o governador fala de sua pré-candidatura e de projetos para a Presidência da República em praticamente todas as atividades externas, mesmo em eventos para os quais é convidado a palestrar como governador.