Desde o início oficial da campanha eleitoral, em 16 de agosto, o candidato à Presidência da República do PSD, Ronaldo Caiado, concentrou a maior parte dos seus compromissos em São Paulo, o maior colégio eleitoral do País. Das 99 atividades públicas registradas até esta sexta-feira (2), 51 foram em território paulista, o que corresponde 51,5%, conforme levantamento feito pela equipe de campanha do goiano, a pedido do POPULAR.\nNa sequência, Goiás foi o segundo principal destino de Caiado. O Estado foi governado por ele até 31 de março. No território goiano, o ex-mandatário teve 30 compromissos no período. O restante se divide entre Rio de Janeiro (9), Rio Grande do Sul (5) e Distrito Federal (4).\nCaiado tinha planos de percorrer o Norte e o Nordeste do País, em busca de tornar seu nome conhecido e angariar eleitores, mas na campanha essa estratégia não decolou. Questionado, o ex-governador reforçou, em nota, ter estado em 15 estados desde que fora lançado candidato à Presidência pelo PSD. E que a concentração dos compromissos em São Paulo teve a ver com as agendas de debates e sabatinas para os quais foi convidado.