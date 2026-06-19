O então governador Ronaldo Caiado (PSD) recebeu representantes da Paladium Corp Desenvolvimento de Tecnologia em audiência no Palácio Pedro Ludovico Teixeira em 16 de julho de 2024, seis dias antes do registro da empresa na Receita Federal. A pauta do encontro, que teve a presença dos chefes das forças de segurança pública, foi a apresentação da plataforma de inteligência artificial (IA) aplicada à solução de crimes.\nO mais recente contrato do governo goiano com a Paladium - que passou a utilizar o nome Pax recentemente - para ampliar o programa IA Contra o Crime foi suspenso por decisão judicial na quarta-feira (17), após pedido protocolado pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO). A parceria da Goiás Telecom (transformada em Goiás Tecnologia, GOtech) com a empresa prevê a extensão do programa por cinco anos, ao custo de R$ 304,8 milhões.