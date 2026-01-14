O governador Ronaldo Caiado (UB) cumpre agenda a partir desta quarta-feira (14) em Salvador (BA), onde participará de palestra sobre segurança pública e da tradicional festa religiosa da Lavagem do Bonfim. A retomada das viagens para cumprir compromissos, após afastamento por procedimento médico no fim de 2025, no entanto, não será acompanhada de intensificação dos movimentos com o objetivo de consolidar a pré-candidatura própria à Presidência da República.\nCaiado atenderá ao convite do prefeito da capital baiana, Bruno Reis (UB), e fará apresentação nesta quarta sobre as ações e resultados da segurança pública no estado. O tema segue como a principal bandeira do governador na busca por espaço no debate nacional e já pauta os discursos locais, já que a Bahia está entre os estados líderes em casos de homicídios e crimes violentos. O evento contará com a presença do ex-prefeito de Salvador e pré-candidato a governador, ACM Neto (UB).