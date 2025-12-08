Governador de Goiás e pré-candidato a presidente da República, Ronaldo Caiado (UB) afirmou, em nota, neste domingo (7), que os números da pesquisa Datafolha, publicados no sábado (6), apontam “um cenário bastante positivo, demonstrando o crescimento sustentável e a viabilidade da minha pré-candidatura à presidência da República, mesmo sendo o menos conhecido entre todos os nomes colocados”. Caiado disse que tem convicção de que, “à medida que apresentarmos nosso projeto de governo e mostrarmos ao país a transformação que realizamos em Goiás desde 2019, iremos crescer mais”. “No segundo turno, vamos derrotar Lula e vencer a eleição”, afirmou.A pesquisa mostra cenários de primeiro turno em que o senador Flávio Bolsonaro (PL), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) ou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), são os principais nomes da direita bolsonarista. Nestes casos, Caiado alcança entre 6% e 7% das intenções de voto. Em todos os casos, o presidente e pré-candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), tem a maior fatia do eleitorado, 41%.Nestes cenários estimulados, o levantamento também menciona os governadores do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), e de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo). Em um cenário em que Jair Bolsonaro (PL) é candidato, o ex-presidente tem 29%, mas Lula continua com 41%. Ratinho Júnior tem 9%, Caiado tem 5%, e Zema, 4%. Brancos e nulos são 10% e outros 2% não souberam responder. Caiado não pontuou na pesquisa espontânea. Bolsonaro está preso e inelegível.Quanto à rejeição, 18% afirmaram que não votariam no governador de Goiás na disputa para presidente. As maiores rejeições são de Bolsonaro, com 45%, e de Lula, com 44%. Na nota, Caiado também voltou a afirmar que, em sua análise, o levantamento reforça que Lula deve perder a eleição de 2026. “A aprovação ao governo dele segue abaixo da reprovação, o que só reflete a incapacidade do PT de entregar aquilo que a sociedade brasileira precisa e exige neste momento”, afirmou. O Datafolha apontou que a recuperação do governo Lula estacionou. Segundo o levantamento, 32% consideram a gestão boa ou ótima, 37% avaliam como ruim ou péssima e 30% dizem ser regular. Na rodada anterior, a aprovação era de 33%. Já a reprovação era de 38%. O porcentual de regular era de 28%.O instituto ouviu 2.002 pessoas de 16 anos ou mais em 113 municípios brasileiros, entre os dias 2 e 4 de dezembro. A margem de erro geral é de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos.