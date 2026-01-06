A aposta do governador Ronaldo Caiado (UB) no alinhamento com a operação do governo Donald Trump contra o presidente da Venezuela, Nicolas Maduro, gera resultados imediatos na busca pela pré-candidatura à Presidência da República, mas também apresenta riscos a partir da radicalização do discurso de extrema-direita. A avaliação é de cientistas políticos com pesquisa sobre o cenário brasileiro e internacional, ouvidos pelo POPULAR, que consideram o “oportunismo eleitoral” do goiano.\n“Este é um tema muito delicado, que precisa ser utilizado com cuidado, porque pode ter um efeito bumerangue. É claro que o alinhamento com o presidente Donald Trump vai ser usado dentro de uma conjuntura muito favorável ao crescimento da direita na América Latina. Por outro lado, é previsto ter cautela, porque a perda de soberania nacional é um tema muito importante na América Latina”, avalia o pesquisador italiano, Fábio Gentile, professor da Universidade Federal do Ceará e membro do Observatório da Extrema Direita, da Universidade Federal de Juiz de Fora.