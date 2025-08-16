O governador Ronaldo Caiado (UB) enviou à Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) 61 vetos a projetos de deputados estaduais ao longo do primeiro semestre deste ano. O número mantém a rotina de impedimentos do Executivo a projetos avaliados como inconstitucionais ou com vício de origem pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e pela Secretaria de Estado da Casa Civil.\nA quantidade de desconformidades em 2025, até agora, segue a média de 2024 e representa quase metade dos 123 processos enviados entre janeiro e dezembro do ano anterior. Apesar disso, o governo aponta redução gradativa do número de indeferimentos, que chegou ao maior patamar em 2023, quando houve a negativa de sanção a 284 projetos de parlamentares (veja o quadro).\nA retomada dos trabalhos no segundo semestre foi logo marcada por reação do líder do governo, Talles Barreto (UB), que avisou, em discurso na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa, que não pretende mais “fazer média” com os colegas. A afirmação faz referência aos acordos internos entre os parlamentares que garantem voto favorável em apreciações em troca de apoio aos próprios projetos, sem considerar a legalidade das propostas.