O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, passou a ser apontado, nesta segunda-feira (23), como favorito para assumir a candidatura do PSD à Presidência da República, depois do anúncio de desistência do governador do Paraná, Ratinho Júnior. Aliados do goiano indicam preferência para a escolha, já que Caiado tem sido mais firme na defesa do próprio projeto nacional em comparação com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que também continua na disputa interna.\nApesar da possibilidade de nova antecipação da escolha do partido para o pleito nacional, a partir da saída de Ratinho, a assessoria do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, reafirmou em resposta ao POPULAR que a decisão será divulgada até o fim deste mês. Logo depois da postagem de nota pública pelo governador do Paraná, houve especulação sobre possível definição já nesta quarta-feira (25),o que foi negado.