O governador Ronaldo Caiado (UB) voltou a fazer discurso com tom eleitoral, nesta terça-feira (14), durante evento com o setor produtivo, em defesa da continuidade de sua gestão por meio do projeto que deve ser liderado por Daniel Vilela (MDB) em 2026. O emedebista recebeu a Comenda do Mérito 2025, em cerimônia promovida pela Organização das Cooperativas Brasileiras no Estado de Goiás (OCB/GO), em Goiânia. “Contem com o governo que continuará de Ronaldo Caiado para Daniel Vilela, e, se Deus quiser, nós vamos ter esse ciclo virtuoso por muitos anos em Goiás”, disse o governador. Caiado também disse que “a cadeira não pode ser maior que o governante” e lembrou que, para o segundo mandato, buscou Daniel, seu adversário de 2018, para vice. Caiado também disse que Daniel governa ao seu lado “todos os dias desde que entrou (na administração)”. “Está ao meu lado decidindo tudo, orçamento, as decisões na saúde, na educação, na segurança, tudo. Então, ele tem noção de 100% do que acontece nesses últimos quatro anos”, disse o governador. “Minha preocupação é uma só, é que a gente tenha continuidade”, declarou Caiado, que, em seguida, fez defesa de respeito ao dinheiro público.O plano do governador é renunciar ao cargo entre o final de março e início de abril de 2026, limite do prazo determinado pela Justiça Eleitoral, para se candidatar a presidente da República. Com isso, Daniel assume o governo. Caiado tem usado eventos públicos para fazer apelos por continuidade, como aconteceu na inauguração do Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás (Cora), em setembro, e no lançamento do programa Nascer em Goiás, na semana passada, que teve presença de prefeitos e outros representantes de municípios.Nesta terça, Caiado fez rápida menção à área de infraestrutura, afirmando que “é o que nós mais estamos trabalhando” e apontou que Daniel “vai assumir de frente”. O tema passa por momento sensível, com a suspensão do contrato de parceria entre o governo e o Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás (Ifag) para execução de obras em rodovias com recursos da taxa do agro. A determinação é de liminar do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O tema também é alvo de questionamento do Ministério Público de Goiás (MP-GO). No discurso, Caiado ainda enalteceu a importância do cooperativismo para o desenvolvimento do estado. O governador também fez elogios ao economista Roberto Campos Neto, ex-presidente do Banco Central do Brasil, que estava entre os homenageados do evento. Lajose Alves Godinho, considerado pioneiro do cooperativismo em Goiás também recebeu a comenda.