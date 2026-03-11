O governador Ronaldo Caiado (PSD) repetiu nesta terça-feira (10) a definição de que não há espaço para avaliação sobre regras diferenciadas para o teto de gastos direcionado a cada poder ou órgão autônomo. Caiado reagiu à manutenção de tratativas da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) e da Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO), que buscam alta de R$ 110 milhões e R$ 99,5 milhões, respectivamente, para seus limites de despesas correntes em 2026.\nAs instituições mantêm diálogos junto à Secretaria Estadual da Economia e almejam a expansão do teto para este ano, a partir da migração do estado, que saiu do Regime de Recuperação Fiscal (RRF) e aderiu ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag).\n“Essas perguntas não tem como elas serem respondidas porque eu não estabeleço teto. Quem estabelece teto é a lei complementar do Propag. Não sou eu. Então, não estou criando teto para ninguém. Você tem que cumprir uma regra, que é uma lei federal, a qual o Estado de Goiás aderiu. Então, não pode parecer que o Estado queira dar a A, não queira dar a B, não existe isso. É um parâmetro que todos nós temos que respeitá-lo”, definiu Caiado.