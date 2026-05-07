A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (6) um projeto que aumenta as penas para os crimes de estupro e exploração sexual infantil. O texto, chamado de Lei da Dignidade Sexual, ainda será analisado pelo Senado.\nA proposta define que o crime de estupro, por exemplo, passará a ser punido com reclusão de 8 a 12 anos. Atualmente, a pena é de 6 a 10 anos. Se o crime resultar em lesão corporal de natureza grave ou envolver vítima menor de 18 ou maior de 14 anos, a pena de reclusão será de 10 a 14 anos. Hoje é de 8 a 12.\nO texto foi aprovado de forma simbólica, pois houve consenso sobre o projeto.\nGinecologista suspeito de crimes sexuais contra pacientes durante exames e consultas é preso em casa\nLíder de jovens é preso suspeito de crimes sexuais contra adolescentes e armazenamento de pornografia infantojuvenil