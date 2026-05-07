A Câmara Municipal de Goiânia aprovou, nesta quarta-feira (6), o projeto que eleva o salário dos conselheiros tutelares para R$ 7,3 mil. Segundo o presidente da casa, Romário Policarpo (Cidadania), a proposta atende a uma demanda apresentada ainda no início do mandato do prefeito Sandro Mabel (União Brasil). O texto agora segue para sanção ou veto do prefeito.\nCorreção: Ao contrário do que foi publicado anteriormente, o salário dos conselheiros tutelares em Goiânia não dobrou. O valor passou de R$ 6,1 mil para R$ 7,3 mil.\nEra uma demanda muito antiga, porque o salário dos conselheiros tutelares estava desatualizado a muitos anos. Nós tínhamos feito essa demanda logo no primeiro mês de mandato do prefeito Sandro Mabel e agora nesse ano ele enviou esse projeto e essa correção foi feita”, explicou Policarpo em entrevista à TV Câmara.