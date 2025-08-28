O plenário da Câmara Municipal de Goiânia aprovou em primeira votação nesta quinta-feira (28) o projeto de lei, de autoria do vereador Lucas Vergílio (MDB), que revoga a Taxa de Limpeza Pública (TLP), a taxa do lixo. A matéria foi aprovada com 20 votos favoráveis e 13 contrários. Agora, ela segue para análise da Comissão de Finanças antes de retornar para segunda e definitiva votação.\nVotaram contra a proposta os vereadores Anselmo Pereira (MDB), Rose Cruvinel (UB), Wellington Bessa (DC), Dr. Gustavo (Agir), Henrique Alves (MDB), Heyler Leão (PP), Isaías Ribeiro (Republicanos), Thialu Guiotti (Avante), Tião Peixoto (PSDB), William do Armazém (PRTB), Sargento Novandir (MDB), Léia Klébia (Podemos) e Juarez Lopes (PDT).\nMabel chama autor de projeto para revogar taxa do lixo de 'despreparado'\nCCJ aprova projeto que revoga a taxa do lixo