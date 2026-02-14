Embora a Câmara Municipal de Goiânia publique os valores ressarcidos aos vereadores pelo uso da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (Ceap), o Portal da Transparência ainda apresenta pontos que dificultam o acesso e acompanhamento do uso do dinheiro público.\nAs fragilidades foram identificadas pela reportagem de O POPULAR ao longo dos últimos 15 dias, durante o levantamento sobre as despesas com a verba indenizatória em 2025 e que incluiu a análise de quase 500 documentos publicados como pedidos de ressarcimento feitos pelos 37 vereadores.\nQuestionada sobre as limitações de acesso, a assessoria da Câmara afirmou que a parte dos dados considerados mais “sensíveis” é preservada. Em nota, a Casa informou que todos os pedidos de ressarcimento passam por controle interno e precisam ser devidamente comprovados. “Os vereadores precisam comprovar o gasto e justificá-lo, apresentando relatórios e notas fiscais”, informou.