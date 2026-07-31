A Câmara Municipal de Goiânia ampliou os gastos com o aluguel de carros de luxo para os vereadores. De acordo com o aditivo ao contrato de locação da frota, assinado na semana passada, o custo anual do serviço passará dos atuais R$ 6,79 milhões para R$ 7,09 milhões. O novo valor, que valerá até julho de 2027, foi justificado pela correção da inflação acumulada.\nO aumento aplicado foi de 4,39%, índice baseado na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) entre maio de 2025 e abril deste ano. Na prática, o Legislativo goianiense pagará cerca de R$ 298 mil a mais do que o previsto no contrato original, assinado no ano passado. A empresa locadora responsável pela frota utilizada pelos parlamentares é a JVS Participações Ltda., que utiliza o nome fantasia Brava Aluguel de Carros.