A Câmara de Goiânia gastou R$ 2,2 milhões com 237 rescisões de comissionados entre janeiro e maio deste ano. No mesmo período de 2025, a Casa teve 200 desligamentos que custaram R$ 532 mil. Em todo o ano passado, a despesa foi de R$ 2,5 milhões com 444 desligamentos. Os dados são do portal da transparência da Câmara.\nOs números da folha de pagamento mostram que a despesa com rescisões em janeiro deste ano foi de R$ 170 mil. No mês seguinte, o custo subiu para R$ 524 mil e caiu para R$ 343 mil em março. O gasto alcançou o pico do ano, até o momento, em abril, com R$ 799 mil, e caiu para R$ 421 em maio. O levantamento considera as demissões de comissionados de toda a estrutura da Câmara, tanto dos gabinetes quanto da área administrativa.\nOs dados da folha mostram casos de comissionados que foram demitidos em um mês, receberam valor referente à rescisão contratual e foram readmitidos em seguida, no mesmo cargo ou em um posto diferente.