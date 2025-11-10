A Câmara Municipal de Goiânia prevê gastar mais de R$ 1 milhão no próximo ano com honrarias e diplomas destinados a pessoas que tenham “reconhecidamente prestado serviços ao município”. O valor consta no Plano de Contratações Anual (PCA) de 2026, documento que lista todas as compras planejadas pelo Legislativo, e inclui medalhas, comendas, diplomas e envelopes produzidos sob demanda pela Diretoria do Cerimonial da Casa.\nSomente para medalhas e comendas, o custo totaliza R$ 649,1 mil, abarcando 66 tipos de honrarias que são distribuídas entre distinções individuais e institucionais. As comendas carregam nomes que vão desde ex-prefeitos de Goiânia - como Nion Albernaz, Darci Accorsi, Iris Rezende e Maguito Vilela - a outras personalidades e figuras históricas da sociedade goiana.\nEntre as 33 comendas previstas para compra, a “Mérito da Advocacia Djalma Rezende” é a mais cara: orçada em R$ 673,31 por unidade, totalizando R$ 47,1 mil para 70 exemplares. A medalha - criada em 2023 por meio de projeto de resolução do vereador Anselmo Pereira (MDB) - traz ao centro, em alto relevo, o rosto do afortunado advogado goiano Djalma Rezende, morto em 2023. No anverso, também em relevo, o símbolo da Câmara. Segundo a Diretoria do Cerimonial, a peça é feita com banho dourado e acondicionada em estojo.