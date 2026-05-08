A Câmara Municipal de Goiânia planeja revitalizar a fachada de sua sede, no Setor Central, em projeto que visa “modernizar a estética da Casa” e valorizar “a identidade cultural goiana”. A proposta inicial foi apresentada pelo Núcleo de Apoio à Engenharia e aguarda confirmação da Diretoria Geral e da Presidência para avançar.\nA assessoria da Câmara ressaltou, em nota, que além das aprovações da Diretoria Geral e da Presidência, o andamento das obras dependerá de análise orçamentária.\nA iniciativa já vinha sendo discutida internamente desde o ano passado, em meio às obras de construção do novo pavimento da Casa, como mostrou reportagem do POPULAR em 16 de abril de 2025.\nMabel diz que revitalização do Centro deve incluir fachadas\nAmpliação de prédio da Câmara de Goiânia deve custar R$ 5,3 milhões