++ Esta matéria está em atualização ++\nNo retorno do recesso legislativo, a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Goiânia recebeu, nesta terça-feira (12), o requerimento para criação de uma Comissão Especial de Inquérito (CEI) destinada a investigar contratos e serviços prestados pelo Consórcio Limpa Gyn na capital.\nO documento, protocolado em 10 de julho pelo vereador Cabo Senna (PRD), foi lido em plenário e conta com 16 assinaturas - três a mais que o mínimo necessário, de 13, para instalação de uma CEI. Entre os signatários estão o líder do Governo, Igor Franco (MDB), integrantes da base e parlamentares independentes.\nA instalação depende agora de deliberação da Presidência da Casa e da indicação dos integrantes, que são definidos proporcionalmente pelos partidos.\nO avanço do requerimento ocorre em meio à ofensiva do prefeito Sandro Mabel (UB) para tentar barrar a comissão durante o recesso parlamentar, período em que a tensão entre o Paço e parte da base aumentou. Na semana passada, Mabel afirmou ao POPULAR que a permanência de Igor Franco na liderança do Governo estaria condicionada à articulação para desmobilizar a CEI.