A Câmara Municipal de Rialma (Região Central) iniciou o pagamento de um auxílio-alimentação de R$ 1 mil aos nove vereadores da Casa após promulgar um projeto de lei que concedeu o benefício. A medida, aprovada em dezembro de 2025 de forma unânime, passou a vigorar em janeiro deste ano e alcança também três servidores concursados, que passaram a receber R$ 500 de auxílio.\nO autor da proposta que criou o novo benefício é o presidente do legislativo municipal, Ismael Rosa de Almeida Filho (PL), conhecido como Ismaelinho. O texto é assinado também pelos demais integrantes da mesa diretora da Casa - que é composta pelo vice-presidente Carlos Antônio da Silva (MDB) e pelas secretárias Maria Neide de Lima (UB) e Aparecida Ribeiro da Silva (MDB).\nNa justificativa da proposta, os parlamentares destacaram que a iniciativa visa “proporcionar melhores condições de trabalho” e subsidiar despesas essenciais para o “desempenho das atividades legislativas e administrativas”.