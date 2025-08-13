Em meio à criação da Comissão Especial de Inquérito (CEI) para investigar os contratos e a atuação do Consórcio Limpa Gyn na capital, o plenário da Câmara Municipal de Goiânia aprovou por unanimidade, nesta terça-feira (12), o desarquivamento do projeto de lei, de autoria do vereador Lucas Vergílio (MDB), que propõe a revogação total da Taxa de Limpeza Pública (TLP), a “taxa do lixo”. A proposta, que havia sido arquivada pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ), passou com votos contrários de Aava Santiago (PSDB), Markim Goyá (PRD) e Wellington Bessa (DC).\nO presidente da Casa, Romário Policarpo (PRD), disse que o regimento da Câmara permite a aprovação por maioria simples de requerimento, devidamente assinado, que libere o desarquivamento de um projeto. “Eram necessários 19 votos, houve unanimidade pelo desarquivamento do projeto, ele volta a tramitar normalmente na Casa, vai novamente para a CCJ, e deve ser enviado de hoje para amanhã, para escolha de relator”, disse à TV Anhanguera.