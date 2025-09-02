A Câmara Municipal de Jataí, na região sudoeste de Goiás, suspendeu as atividades presenciais entre os dias 1º e 7 de setembro, após uma intimação da Vigilância Sanitária que identificou um aumento de casos de Covid-19 entre servidores. De acordo com um decreto, publicado no Diário Oficial, a medida visa prevenir a disseminação da doença e de síndromes gripais entre vereadores, servidores e o público.\nO documento foi publicado na última sexta-feira (29). O documento afirma que, durante esse período, os servidores atuarão em regime de home office e deverão estar disponíveis durante o expediente. O retorno presencial está previsto para a próxima segunda-feira (8).\nVeja a movimentação na Câmara na TV Anhanguera: Câmara Municipal de Jataí suspende atividades presenciais por aumento dos casos de Covid