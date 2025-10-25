A Câmara Municipal de Goiânia incluiu em seu Plano de Contratações Anual (PCA) de 2026 a previsão de até R$ 1 milhão para a contratação de serviços de agenciamento de viagens para a Casa. O novo valor representa um salto cinco vezes superior ao previsto para este ano e 2024, que foi de R$ 200 mil anuais.\nO plano está formalizado no Documento de Formalização de Demanda nº 6/2025, encaminhado pela Diretoria de Administração no último dia 16 de outubro. O serviço prevê, ao longo de 12 meses (um ano), o fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e agenciamento de seguro de assistência em viagens internacionais, voltados a vereadores e servidores do Legislativo.\nA atualização ocorre na esteira do aumento de viagens internacionais dos vereadores durante este ano. Os roteiros incluíram países da Ásia e da Europa para participação em missão oficial do governo goiano ou em eventos temáticos de áreas como varejo e acessibilidade.