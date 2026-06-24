Prevista para ocorrer na tarde desta terça-feira (23), a primeira audiência pública para discutir o projeto de lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2027, promovida pela Comissão Mista, da Câmara Municipal de Goiânia, foi cancelada em virtude da ausência de representantes da Prefeitura na reunião, abrindo novo impasse entre o Executivo e o Legislativo em torno da proposta. O encontro estava marcado para às 14h no plenário da Casa e durou pouco mais de dois minutos, conforme o registro de transmissão ao vivo da TV Câmara.\nRelator da LDO no colegiado, Léo José (SD), que presidia a audiência, cobrou “comprometimento” do Paço e indicou que uma nova data para substituir o encontro cancelado ainda será marcada. Já a segunda audiência, agendada para quinta-feira (25), está mantida. “Os vereadores estão aparecendo, estão comprometidos com a LDO, mas a Prefeitura precisa se comprometer também”, disse o vereador ao encerrar o ato, com o plenário praticamente vazio.