-VÍDEO: Candidata a deputada federal fica ferida após cair de trio elétrico em Valparaíso de Goiás (1.3457340)\nA candidata a deputada federal Maria Yvelonia sofreu uma fratura no maxilar após o trio elétrico em que estava tombar durante uma conversão, em Valparaíso de Goiás, nesta quarta-feira (17). Segundo a assessoria da candidata, ela também teve escoriações por todo o corpo e permanece sob acompanhamento médico, realizando novos exames para verificar a existência de outras possíveis fraturas na face. Um vídeo enviado à reportagem mostra Maria Yvelonia caída no chão após o tombamento do veículo (veja o vídeo acima).\nEm atualização divulgada pela equipe da candidata ao O POPULAR, foi informado que ela permanece sob acompanhamento médico e passa por exames para avaliar possíveis outras lesões na região da face. A família e a equipe agradeceram as mensagens, orações e manifestações de carinho recebidas após o acidente.