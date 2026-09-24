Os quatro candidatos a vice das principais chapas majoritárias na disputa ao governo de Goiás esperam assumir protagonismo em eventual mandato a partir de 2027 e rejeitam a possibilidade de terem atuação restrita ao posto figurativo, apenas com papel secundário em relação ao titular. Além de se apresentarem para participação direta na eventual execução do plano de governo, os vices já realizam ações individuais de campanha, com o objetivo de registrar a própria contribuição na busca por votos e apoios.\nCom participação em apenas alguns eventos da campanha do governador e candidato à reeleição, Daniel Vilela (MDB), o candidato a vice, Luiz Carlos do Carmo (PSD), mantém rotina diária de reuniões solo focadas principalmente em lideranças evangélicas nas regiões do estado. Em discurso na última semana, o ex-senador pediu diretamente que o governador, caso reeleito, o coloque “debaixo do braço”, assim como ocorreu com o próprio Daniel durante o segundo mandato do ex-governador Ronaldo Caiado (PSD).