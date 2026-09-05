As coordenações das campanhas ao Senado em Goiás planejam executar novas estratégias, a partir da próxima semana, com o objetivo de aumentar a presença junto ao eleitorado e diferenciação dos concorrentes antes da reta final, principalmente entre os quatro nomes lançados pela base do governador e candidato à reeleição Daniel Vilela (MDB). A expectativa dos postulantes é intensificar as ações em preparação para as últimas duas semanas da corrida, quando esperam haver efetiva definição de votos para as duas vagas em disputa neste ano.\nAs principais candidaturas da oposição mantêm a aposta na nacionalização do debate em Goiás e nas pautas ideológicas, contando o engajamento das bases do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que tem a candidatura a presidente do filho e senador, Flávio Bolsonaro (PL). Já os candidatos governistas enfrentam também a concorrência interna dentro do grupo político e adotam táticas e discursos diferentes para tentar ganhar maior destaque.