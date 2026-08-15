A abertura oficial da campanha eleitoral, com propaganda nas ruas e pela internet, apresenta adoção de estratégias diferentes pelos candidatos ao governo de Goiás, motivadas pelas distintas estruturas políticas à disposição da base aliada estadual e dos grupos de oposição. Enquanto o governador Daniel Vilela (MDB) abre o período com carreatas, os opositores Marconi Perillo (PSDB), Wilder Morais (PL) e Luis Cesar Bueno (PT) planejam manter o foco em ações direcionadas às militâncias e segmentos organizados.\nEnquanto integrantes da coordenação da campanha governista defendem o trabalho de ampliação dos atos, com maior abrangência de cidades visitas em cada dia, lideranças das postulações contrárias admitem estrutura reduzida e citam agendas menores, mas que gerem mobilização e contato direto dos eleitores com as propostas e críticas à atual administração. Primeiro colocado na última pesquisa Genial/Quaest, Daniel Vilela inicia as ações neste domingo (16) com carreatas em seis cidades do entorno do Distrito Federal (DF).