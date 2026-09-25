No terceiro bloco do debate com os candidatos ao governo de Goiás, jornalistas do POPULAR e da rádio CBN Goiânia fizeram questões a Daniel Vilela (MDB), Luis Cesar Bueno (PT), Marconi Perillo (PSDB) e Wilder Morais (PL), em ordem definida por sorteio. Confira um resumo dos questionamentos e suas respostas:\nCaio Henrique Salgado pergunta a Daniel Vilela (MDB)\nO sr. promete criar a Rede Mulher Segura, baseado em serviços que já existem. Por que ampliar só agora?\n"Esse é um tema que nós temos que discutir o centro do debate. O fato é que 84% dos feminicídios acontecem dentro de casa. Está no meu plano de governo criar e desenvolver soluções tecnológicas que façam com que as mulheres de forma antecipada possam pedir ajuda às nossas forças de segurança. Esse é o principal ataque que nós temos que fazer. Goiás vive um momento, assim como o Brasil inteiro, de explosão do feminicídio, uma epidemia nacional. Mas nós já tivemos momentos muito piores. O Marconi esqueceu de dizer que em 2015, quando ele era governador, tivemos aqui mais de 3 mil homicídios, sendo que 256 deles eram de mulheres. Em 2015 nós tivemos 16 mil carros roubados em Goiás. Mas voltando ao assunto do feminicídio, não é um tema de agora. Nós temos que trazer especialistas para discutir. Eu trouxe a doutora Valentina Jungmann para o nosso governo - ela estudou as políticas públicas de combate à agressão às mulheres no mundo inteiro - para que possamos implementar uma série de políticas efetivas, antecipando para evitar o feminicídio. Vamos continuar ampliando as delegacias, os batalhões Maria da Penha, a Sala Lilás, para que possamos ter um local adequado, seguro, para as mulheres poderem buscar, no momento de desespero, de necessidade. Além disso, temos também o programa Goiás por Elas, que garante minimamente uma condição financeira para deixarem o seu companheiro, porque muitas delas não os deixam em razão da dependência financeira. Eu vou liderar como governador a construção dessa rede segura da mulher aqui no nosso estado, além de outras ações na Saúde, na Educação e na habitação."