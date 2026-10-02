Os principais candidatos ao governo de Goiás reservaram os dois últimos dias de campanha antes do primeiro turno, no domingo (4), para caminhadas e carreatas na Região Metropolitana de Goiânia e em cidades-chave do interior, sobretudo onde estão concentrados parte de seus redutos eleitorais. O governador Daniel Vilela (MDB) começa a sexta-feira (2) às 7h, com café da manhã no Setor Central, em Goiânia. Às 9h, caminha pela Avenida Leste-Oeste, na Região da 44, e às 14h pela Avenida Igualdade, em Aparecida de Goiânia. Às 16h30, faz grande carreata pela Avenida Anhanguera. No sábado (3), a previsão é de caminhada e carreata em Goiânia e carreata em Aparecida pela manhã, e carreata em Jataí, sua cidade-natal, à tarde.O ex-deputado Luis Cesar Bueno (PT) faz, na sexta, caminhada na Vila Brasília, em Aparecida de Goiânia, e carreata em Catalão e depois em Goiânia. No sábado, ele faz caminhada no Centro de Goiânia pela manhã e deve participar de carreatas em diferentes regiões à tarde.O senador Wilder Morais (PL) fará carreatas na sexta em Anápolis, às 9h, em Nerópolis, às 11h, e em Quirinópolis, às 15h. No sábado, vai a Rio Verde pela manhã e encerra o dia com carreatas em Aparecida, às 14h, e em Goiânia, às 16h.O ex-governador Marconi Perillo (PSDB) caminha em Anápolis, às 9h, e em Goiânia, às 14h, na sexta, e faz carreata em Catalão às 16h30. Para sábado, a campanha prevê caminhadas e carreatas no interior, mas ainda não divulgou o roteiro completo. (Gabriel Neves)No antepenúltimo dia da campanha eleitoral, nesta quinta-feira (1º), dois candidatos ao governo de Goiás - o governador Daniel Vilela (MDB) e o senador Wilder Morais (PL) - decidiram focar a maioria dos atos em busca dos votos na região do Entorno do Distrito Federal (DF). Daniel começou o giro pela região com caminhada nas cidades de Planaltina e Águas Lindas de Goiás, pela manhã. À tarde, o governador fez caminhada em Santo Antônio do Descoberto, e encerrou as atividades públicas do dia com encontro em Cristalina. “Antes o Entorno do DF só entrava no calendário da política no período das eleições. Governos anteriores trataram como se lá fosse problema do DF. Nós entendemos que o Entorno é solução para Goiás e mudamos essa perspectiva”, disse o emedebista. Já Wilder fez carreatas pela manhã nas cidades de Novo Gama, Valparaíso de Goiás e Cidade Ocidental. À tarde, a carreata passou por Luziânia. “No meu governo vamos trazer indústrias para desenvolver a região do Entorno. Faremos a meia passagem para quem trabalha em Brasília. Essa região não será esquecida. O Entorno vai passar a ser visto”, afirmou Wilder, na oportunidade. O ex-governador Marconi Perillo (PSDB) também tinha previsão de ato de campanha no Entorno, com caminhada em Cristalina pela manhã. Entretanto, todos os compromissos do dia foram cancelados em virtude do falecimento do empresário Ebert Rodrigues Sousa, vítima de acidente aéreo no Estado do Tocantins e que fazia parte da equipe de campanha do tucano (leia mais na página 12).Em resposta a questionamentos do POPULAR, a importância e o peso eleitoral dos municípios que integram a região foram destacados por Daniel e Wilder como fatores para a ênfase nas ações de campanha no Entorno. Em contrapartida, ambos negaram “oportunismo político”.O governador afirmou, em nota, que escolheu a região na reta final em razão de também ter começado a campanha pelo Entorno, em agosto. “O Entorno simboliza o quanto Goiás avançou no nosso governo. Era uma região abandonada, repleta de problemas graves, tomada pela criminalidade, sem saneamento, e que nos últimos sete anos passou por uma grande transformação”, apontou. Wilder também reforçou que “o Entorno sempre esteve” em suas ações. “Não é oportunismo eleitoral como alguns candidatos fazem”, afirmou, sem citar nomes. O governadoriável do PL disse que, caso eleito, implementará uma coordenação regional específica para cuidar da região, sem entrar em detalhes. “Vamos levar o governo para mais perto do Entorno. É isso que nós estamos querendo”, disse Wilder. Questionado sobre o aumento dos atos de campanha dos adversários nos municípios do Entorno, Daniel alfinetou os candidatos, sem citar nomes, dizendo que eles “em outros momentos tiveram oportunidade de trabalhar pela região, mas optaram por cruzar os braços”. “A verdade é que o Entorno do DF sempre esteve na nossa agenda. Não só de candidato, mas de governo”, completou o governador. “Criamos uma secretaria só pra articular políticas públicas para a população do Entorno. Levamos segurança, oportunidades e proteção às famílias. E sabemos que ainda há muito a ser feito. Mas o eleitor do Entorno é muito inteligente e saberá fazer a melhor escolha para seu futuro”, disse.Em Águas Lindas de Goiás, Daniel mencionou obras do governo estadual que foram tocadas na gestão do antecessor, o presidenciável Ronaldo Caiado (PSD), como a construção do Hospital Estadual de Águas Lindas de Goiás Ronaldo Ramos Caiado Filho (Heal). Outras regiõesA agenda de Marconi também previa carreata e caminhada nas cidades de Bom Jesus de Goiás, Goiatuba e Itumbiara, mas os eventos também não ocorreram. Ainda pela manhã, o tucano divulgou nota informando o cancelamento das agendas e destacando que Ebert era um “dos principais colaboradores da campanha” este ano.“Em respeito à memória de Ebert e à dor de seus entes queridos - e sobretudo por ele ter sido um dos colaboradores mais entusiasmados, dedicados e leais que tivemos ao nosso lado na pré-campanha e na campanha -, informo que decidi cancelar toda a minha agenda prevista para hoje”, disse Marconi. Candidato do PT ao Palácio das Esmeraldas, o ex-deputado Luis Cesar Bueno teve agenda em quatro cidades nesta quinta-feira. Em Itauçu e em Itaberaí, o petista fez reuniões com apoiadores. Depois seguiu para Itapuranga, onde realizou caminhada na principal feira da cidade. Finalizou o dia em reunião com apoiadores em Ceres. A candidata Luciana Amorim (UP) cumpriu agendas de panfletagem nos terminais Praça A e Praça da Bíblia, em Goiânia. Já Danilo da Silva (PCO) fez panfletagem e reuniões com apoiadores na Cidade Ocidental e em terminais de ônibus do Entorno, além de reunião virtual com apoiadores de Uruaçu.