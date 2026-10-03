Saúde, segurança pública, terras raras, infraestrutura e a reforma tributária em curso estão entre os temas que ganharam destaque nos debates dos candidatos ao governo de Goiás ao longo da campanha eleitoral do primeiro turno. O governador Daniel Vilela (MDB), o ex-governador Marconi Perillo (PSDB), o senador Wilder Morais (PL) e o ex-deputado estadual Luis Cesar Bueno (PL) participaram, juntos, de quatro encontros promovidos por veículos de comunicação.\nNo campo político, Daniel sustentou o discurso de continuidade ao trabalho do ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) e defendeu a gestão dos ataques dos adversários. Marconi relembrou ações de seus três mandatos como governador e fez críticas aos atuais mandatários. Wilder destacou a sua experiência como empresário e o apoio do candidato a presidente Flávio Bolsonaro (PL). Luis Cesar fundamentou sua campanha no fato de ser o candidato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Goiás.