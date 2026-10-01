Na última propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, nesta quarta-feira (30), os principais candidatos ao governo de Goiás encerraram seus programas buscando atrelar suas imagens aos padrinhos políticos que disputam a Presidência da República - destacando as bandeiras dos espectros políticos da direita e da esquerda -, e reforçando as propostas para o Estado já exploradas ao longo da campanha, no intuito de conquistar eleitores na reta final, a 4 dias do pleito.\nDetentor do maior tempo de propaganda entre os postulantes ao Palácio das Esmeraldas, o governador Daniel Vilela (MDB), candidato à reeleição, escolheu a Praça Cívica, em Goiânia, para fazer seus cumprimentos finais no rádio e na televisão afirmando, já nos primeiros segundos da peça, que o local da gravação tem papel “simbólico” em virtude da “liderança” exercida pelo antecessor, o presidenciável Ronaldo Caiado (PSD).