As coordenações das principais candidaturas ao Senado em Goiás se animaram com o resultado da segunda rodada da pesquisa Quaest/TV Anhanguera e elaboram diferentes estratégias para ampliar a mobilização de rua e alcançar o convencimento de eleitores indecisos nos últimos oito dias de campanha até a votação, no próximo domingo (04). As principais apostas giram em torno de agendas com apoiadores e na apresentação dos postulantes como opções viáveis, diante do cenário de empate técnico, principalmente pela segunda vaga.\nNa liderança da disputa, a ex-primeira-dama Gracinha Caiado (UB) tem como prioridade a intensificação de agendas com o ex-governador e candidato à presidência, Ronaldo Caiado (PSD), em Goiás. Apesar da queda na preferência de eleitores goianos na corrida nacional, o entendimento da campanha governista é de que a presença de Caiado mantém papel decisivo para uma ampliação da frente de Gracinha e garantir a vitória da candidata.