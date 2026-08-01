O aumento do número de eleitores indecisos, registrado pela segunda rodada da pesquisa Genial/Quaest no cenário para disputa ao Senado em Goiás, animou os candidatos citados no levantamento, que acreditam em perspectiva de crescimento a partir do efetivo início da campanha. Dois dos quatro nomes lançados pela base do governo estadual, no entanto, apontam que o avanço poderá ser impactado pela divisão da estrutura entre os múltiplos pleitos, principalmente depois da entrada do ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (PRD).\nO deputado federal Zacharias Calil (MDB) mantém críticas à pulverização, apesar de apontar expectativa de evolução nas intenções de voto mesmo com a concorrência interna. “A pesquisa foi muito boa, porque não tenho aquela estrutura toda e continuo bem colocado. Estou em um patamar interessante e muita gente não me conhece ou nem sabe que sou candidato. Vamos crescer, com certeza”, diz.