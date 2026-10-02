Os cinco principais candidatos ao Senado em Goiás seguem caminho semelhante ao aprovar a proposta de fim da jornada de trabalho 6x1, mas com defesa de ajustes. Os postulantes também têm posições convergentes sobre os impactos da reforma tributária ao estado, mas apontam diferentes caminhos para garantir competitividade econômica a partir do próximo ano. Foram consultados os postulantes que atingiram pelo menos 5% das intenções de voto e ficaram mais bem colocados na última rodada da pesquisa Quaest/TV Anhanguera.\nTodos evitam se posicionar contra a redução da jornada semanal de trabalho, que conta com ampla aprovação popular, e adiantaram eventual voto favorável à medida. Os cinco nomes manifestam apoio direto à extinção da escala atual à migração para o regime de dois dias de descanso sem redução de remuneração, mas indicam divergências sobre as exigências de salvaguardas econômicas e na oportunidade da medida, além de possíveis ajustes no texto.