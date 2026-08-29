Os candidatos ao Senado avaliaram positivamente os números da primeira rodada da pesquisa Quaest/TV Anhanguera sobre a corrida pelas duas vagas em disputa neste ano. Apesar das diferentes posições e índices alcançados no levantamento estimulado, em que os nomes são apresentados aos eleitores, os postulantes definem ao POPULAR a aposta na busca de crescimento das intenções de voto junto aos 91% de indecisos, pela apuração espontânea.Na liderança da corrida, com 21% das intenções de voto, a ex-primeira-dama do Estado de Goiás Gracinha Caiado (UB) afirmou em nota que recebeu o resultado da pesquisa com “muita alegria e gratidão”. A candidata definiu que a posição à frente dos adversários representa “demonstração de confiança e aumenta meu senso de responsabilidade com os goianos e com o trabalho que queremos realizar no Senado”.Gracinha defendeu a manutenção de “humildade” e “os pés no chão” pelos próximos dias 37 dias de campanha. “Uma disputa eleitoral só se vence no dia da votação”, defendeu. Segundo colocado com 12% das intenções de voto, o deputado federal Gustavo Gayer (PL) comemorou o avanço, depois de ter registrado 6% no fim de julho, e afirmou que espera seguir trajetória de crescimento. “A pesquisa mostra consolidação à medida que o povo de Goiás começa a conhecer realmente os candidatos. Com 12 dias de campanha, vemos a criação de dois pelotões, eu e a Gracinha nos distanciando na frente e os outros candidatos ficando cada vez mais para trás”, avaliou. O bolsonarista considerou o resultado da pesquisa Quaest/TV Anhanguera como “uma vitória muito grande”, ao considerar que faz “a campanha com menos recursos”. “Não uso o fundo eleitoral, que seria de R$ 4,8 milhões, e mesmo assim estou pontuando bem e recebendo apoio de vários prefeitos, vereadores e até candidatos de outros partidos. Eu acredito que nós vamos continuar crescendo cada vez mais”.Empatados com 9% cada, o senador Vanderlan Cardoso (PSD) e o deputado federal Zacharias Calil (MDB) avaliaram que têm “serviços prestados” e condições de avançar nas intenções de voto, principalmente a partir da propaganda no Rádio e na TV, iniciada nesta sexta-feira (28). “Eu gostei dos números. Mostra a ex-primeira-dama Gracinha Caiado à frente e o restante tudo embolado ainda, dentro da margem de erro. Fiquei satisfeito e a pesquisa mostra que a gente está no rumo certo”, avaliou Vanderlan.“Vejo a pesquisa com muita tranquilidade e como um resultado do meu trabalho como médico e deputado federal. Estou tranquilo de que, com a propaganda eleitoral nas mídias, os eleitores vão saber que eu sou candidato ao Senado, porque esse é o maior desafio que eu tenho: as pessoas saberem que eu não sou candidato a deputado federal, mas sim ao Senado”, disse Zacharias Calil.Na quinta posição com 6% das intenções de voto, o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia Gustavo Mendanha (PRD) também fez avaliação positiva dos números e apontou perspectiva de crescimento a partir da ampliação de apoios. “Vejo com muito otimismo, porque a campanha está começando agora. Mais de 90% das pessoas ainda estão indecisas. Acredito que nós vamos chegar numa condição real de vencer. Há 30 dias eu não tinha trabalho nenhum e hoje estamos com mais de 1,2 mil vereadores, além de ex-vereadores, ex-prefeitos e vários prefeitos que estão nos apoiando, alguns em on, alguns em off. Então, naturalmente, isso vai reverter em votos”, afirmouExpectativaA ex-deputada estadual Isaura Lemos (PSB) e o vereador Oséias Varão (PL) aparecem com 3%, cada, e acreditam no engajamento das bases do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), respectivamente. “Considero que foi um bom resultado porque, na verdade, agora é que vamos colocar a campanha nas ruas. O presidente Lula teve 41% dos votos no segundo turno em 2022 e minha candidatura é indicada por ele. Ainda vamos colocar no ar o vídeo que nós temos com ele e queremos atrair esses eleitores que votam no Lula”, avaliou Isaura.“Com o alto número de indecisos na espontânea, o eleitor ainda não ainda não tem convicção do seu voto e há um espaço muito grande para ser conquistado. No meu caso, como um dos candidatos do Flávio Bolsonaro e da direita em Goiás, ainda desapontei por conta do baixíssimo grau de conhecimento junto ao eleitor, mas isso vai se resolver a partir de agora com o programa eleitoral”, defendeu Oséias Varão.Além de apostar no engajamento do lulismo, Cintia Dias (PSOL), que aparece com 2%, buscou se diferenciar dos adversários por lugar de destaque no campo da esquerda. “Tenho alguns diferenciais, porque sou a única candidata feminista entre todas. Nenhuma das mulheres que estão apresentadas defende isso e eu tenho muito orgulho”.Com 1% das intenções de voto, o ex-deputado estadual Ernesto Roller (PSDB) afirmou que os números são “animadores”, já que entrou de última hora na campanha. O tucano espera “vincular” as intenções de voto do ex-governador Marconi Perillo (PSDB) à sua campanha ao Senado para alcançar o crescimento e ser uma “surpresa”.Guilherme Darques (UP) e Iure Castro (Cidadania) não pontuaram e não responderam à reportagem sobre as perspectivas da campanha eleitoral.