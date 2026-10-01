Os principais candidatos ao Senado em Goiás traçam metas da atuação para eventual mandato a partir de 2027 e se posicionam sobre temas polêmicos do debate nacional que, eventualmente, podem chegar à Casa, como a crise no Supremo Tribunal Federal (STF) e a Medida Provisória (MP) que define o fim das bets no Brasil. As avaliações foram feitas pelos cinco nomes que atingiram pelo menos 5% das intenções de voto e ficaram mais bem colocados na última rodada da pesquisa Quaest/TV Anhanguera.\nCom posicionamentos semelhantes no campo da centro-direita, as candidaturas governistas de Gracinha Caiado (UB), Gustavo Mendanha (PRD), Vanderlan Cardoso (PSD) e Zacharias Calil (MDB) prometem favorecer as gestões municipais ou mesmo o governo estadual em Goiás. Já o deputado federal Gustavo Gayer (PL) prioriza o embate ideológico, quando questionado sobre as funções que pretende desempenhar e cita o combate ao uso do STF como “arma política”.