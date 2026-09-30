Eles têm nomes inusitados. Pegam carona em personagens, ou mesmo na profissão, no bairro e no produto que vendem, adotam bordões e apelidos. São os candidatos a deputado estadual ou federal que não apresentam seus nomes reais, mas, sim denominações como Zé do Caixão, Papacapim, Rosangela Cheirosa, Márcia Fofa, para ficar em alguns exemplos. Tudo para chamar a atenção dos eleitores, que vão às urnas no próximo domingo (4) votar nas candidaturas majoritárias e proporcionais.\nO POPULAR identificou pelo menos 102 candidatos com nomes de urna fora do comum entre os 805 que disputam vagas de deputado federal ou estadual por Goiás, com base em levantamento nas listas de candidatura oficiais divulgadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).\nSão 556 postulantes à Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) e 249 à Câmara dos Deputados. O fenômeno aparece justamente nessas duas disputas, as mais concorridas do Estado, em que cada candidato busca se destacar numa lista de centenas de postulantes.