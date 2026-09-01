Os candidatos a governador, senador, deputado federal e estadual de Goiás já receberam R$ 65 milhões para serem aplicados em suas campanhas. Os números foram extraídos do portal de dados abertos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta segunda-feira (31). O valor é parcial, pois os recursos ainda estão chegando aos caixas e a prestação de contas é finalizada após a eleição.\nA maior parcela do recurso tem origem em repasses dos partidos políticos, que somam R$ 56 milhões. O montante também é composto por doações de pessoas físicas (R$ 4,8 milhões), recursos dos próprios candidatos (R$ 3,3 milhões), financiamento coletivo (R$ 232 mil) e verbas de outros candidatos (150 mil).\nComo o Giro mostrou, o candidato ao governo de Goiás Wilder Morais (PL) registrou a maior receita até o momento, com R$ 11,05 milhões (R$ 11 milhões da direção nacional do partido e R$ 50 mil da estadual). No primeiro turno, os nomes que disputam o Executivo goiano podem gastar até R$ 11,5 milhões. Ou seja, o valor que Wilder já recebeu chega perto do teto.