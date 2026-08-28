As equipes de comunicação e marketing dos principais candidatos ao governo de Goiás adotam estratégias semelhantes para os primeiros programas da propaganda eleitoral no Rádio e na TV, com o foco na apresentação do perfil de cada postulante. A partir da próxima semana, no entanto, as campanhas adotarão discursos diferentes, entre os que devem apostar em críticas contra a atual gestão, como o ex-governador Marconi Perillo (PSDB) e o ex-deputado estadual Luis Cesar Bueno (PT), e aqueles que planejam um discurso principalmente propositivo, como o governador Daniel Vilela (MDB) e o senador Wilder Morais (PL).\nPara o primeiro dia, os candidatos planejam detalhar informações e passagens das próprias carreiras, com o objetivo de ampliar o nível de conhecimento e reforçar marcas já apresentadas desde o início das campanhas de rua e nas redes sociais. Apesar do planejamento prévio, marqueteiros e integrantes dos grupos apontam que a evolução dos programas dependerá também de como a corrida se desenvolverá, com embates e temas que passem a pautar o debate público.