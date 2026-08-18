Quatro dos seis candidatos ao governo de Goiás mantiveram agendas internas e escolheram não movimentar a campanha eleitoral, seja nas ruas ou pelas redes sociais, nesta segunda-feira (17), primeiro dia útil após o início do período de propaganda eleitoral. Apenas o ex-governador Marconi Perillo (PSDB) e a servidora pública Luciana Amorim (UP) realizaram ações para iniciar o contato direto com o eleitor, em Goiânia, com caminhada e panfletagem, respectivamente.\nO governador e candidato à reeleição, Daniel Vilela (MDB), concedeu apenas entrevista a uma rádio da capital, em que tratou da disputa. De acordo com a equipe de comunicação do candidato, o emedebista manteve apenas reuniões internas em agenda relacionada à administração estadual.\nPela internet, o perfil de Daniel publicou o convite para que apoiadores compareçam no primeiro evento de rua da campanha, um adesivaço nesta terça-feira (18), às 17h30, no estacionamento do Estádio Serra Dourada. O senador Wilder Morais (PL) também não executou qualquer atividade pública e as postagens se restringiram a uma publicação em busca de interação com os seguidores e outra avisando de sabatina em emissora de rádio católica nesta terça.