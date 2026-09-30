Os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostram que as candidaturas de pessoas negras em Goiás receberam 26,3% dos recursos já distribuídos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), índice que corresponde a R$ 47 milhões. As candidaturas de brancos ficaram com 73,37%. Em todo o estado, os partidos políticos distribuíram R$ 178,5 milhões.\nGoiás tem 905 candidaturas registradas, sendo 454 de pessoas brancas, 349 de pardas, 93 de pretas, seis de amarelas e três de indígenas. Os negros, resultado da soma de pardos e pretos, são 442. Os dados foram consultados no portal do TSE nesta terça-feira (29).\nDo total de candidaturas registradas, 584 receberam recursos públicos para financiar as campanhas. Os R$ 47 milhões destinados a candidaturas de negros alcançaram 292 projetos. Já entre os brancos, foram R$ 131 milhões para 287 candidatos. Os indígenas e amarelos têm dois e três casos de recebimento de recurso público, com R$ 399 mil e R$ 45 mil, respectivamente.