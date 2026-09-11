Os candidatos ao governo estadual Luis Cesar Bueno (PT) e Marconi Perillo (PSDB) retomaram nesta quinta-feira (10) o debate sobre a alta no número de feminicídios registrados em Goiás e defenderam medidas para conter a violência contra a mulher em Goiás. Assim como o petista e o tucano, o governador Daniel Vilela (MDB) e o senador Wilder Morais (PL) têm mantido o assunto entre as propostas prioritárias desde o início da campanha.\nOs quatro principais candidatos ao Palácio das Esmeraldas mantiveram agenda focada em ações de rua, além de reuniões e sabatinas, nesta quinta, com o objetivo de ampliar o contato direto com o eleitor. O registro de projetos sobre feminicídio, no entanto, voltou a ser destaque na estratégia de redes sociais. Marconi divulgou uma lista de “medidas emergenciais”, que incluem possíveis ações da administração estadual, mas também busca por parcerias com outros poderes e órgãos.