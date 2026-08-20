Os principais candidatos da oposição ao governo de Goiás rebateram nesta quarta-feira (19) os ataques direcionados pelo governador e candidato à reeleição, Daniel Vilela (MDB), sobre supostas dificuldades dos concorrentes em manter contato direto com os eleitores e falta de “espírito público”. O ex-governador Marconi Perillo (PSDB) rejeitou as afirmações genéricas e reforçou críticas ao emedebista, o ex-deputado estadual Luis Cesar Bueno (PT) apontou a problemas da aliança governista, enquanto o senador Wilder Morais (PL) evitou embate direto.\nLuis Cesar Bueno indicou que dificuldades da gestão e problemas internos na campanha governista seriam motivo de “tensão” de Daniel Vilela. “Mas o governador demonstra tensão devido à grave situação fiscal de seu governo e os muitos problemas internos de sua coligação. Talvez essa fala apenas reflita isso”, disse o ex-deputado.