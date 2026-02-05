O empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, apelidado de Careca do INSS e preso desde setembro do ano passado sob suspeita de liderar o esquema milionário de descontos fraudulentos em aposentadorias e pensões, foi diretor Comercial por dois anos (2012-2014) da estatal Indústria Química do Estado de Goiás (Iquego).\nDepoimentos e documentos entregues à Polícia Federal (PF) apontam que, anos após a saída, ele atuou como lobista junto à estatal goiana e tentou, em 2024, fechar parcerias com a empresa que levassem a contratos com o Ministério da Saúde (MS). Até o momento, as informações são de que ele não teve sucesso em acordos com a Iquego e o órgão federal.\nAntônio Carlos foi nomeado em fevereiro de 2012, em meio ao contrato feito pelo governo de Marconi Perillo (PSDB) com a Cruz Vermelha Brasileira (CVB), que assumiu o comando da estatal com a meta de “salvar a empresa”. Havia promessas de investimentos e solução para as dívidas de R$ 58 milhões à época.