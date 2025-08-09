Por 6 votos a 5, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu permitir a permanência de servidores em cargos irregulares do Tribunal de Contas do Estado (TCE-GO), no chamado quadro suplementar em extinção (QSE), até a aposentadoria. O julgamento da ação direta de inconstitucionalidade (ADI nº 6918) beneficia 120 servidores, sendo pelo menos 24 parentes de conselheiros, ex-conselheiros e servidores do tribunal, ou ainda de agentes políticos.A conclusão do julgamento ocorreu na quinta-feira (7), mais de 20 anos depois da lei estadual que criou o QSE para conceder estabilidade a servidores comissionados. O custo anual com os ocupantes dos cargos é de R$ 25,6 milhões, considerando a remuneração bruta. Há ainda pagamento de auxílio-saúde, no valor de R$ 1,28 mil mensais, e indenizações de R$ 2,85 mil, segundo o portal da transparência do TCE-GO.Em maio deste ano, os ministros do Supremo julgaram a lei goiana inconstitucional, por unanimidade, sob alegação de respeito aos princípios da impessoalidade e do concurso público. No entanto, houve divergência sobre a modulação, ou seja, o prazo para o cumprimento da decisão. O ministro relator, Edson Fachin, defendeu que os cargos irregulares fossem desocupados em dois anos.Já o ministro Alexandre de Moraes abriu voto divergente, defendendo que os ocupantes permaneçam até a aposentadoria, pelo regime geral de previdência. A tese de Alexandre de Moraes foi acompanhada pelos ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, André Mendonça, Luiz Fux e Nunes Marques. Já a posição de Fachin teve votos dos ministros Gilmar Mendes, Luís Roberto Barroso, Dias Toffoli e Carmen Lúcia.Moraes alegou que houve boa-fé e que os servidores poderiam até ter feito outros concursos, mas acreditaram que se manteriam nas funções. Já Cármen Lúcia rebateu, afirmando que é preciso pensar naqueles que não puderam chegar a esses cargos porque não houve concurso público aberto.A lei de 2015 permitiu que 174 comissionados entrassem no QSE, em funções de atividades técnicas e operacionais. Desde então, 54 já se aposentaram ou morreram, restando 120, que recebem uma média salarial de R$ 16,4 mil, segundo os dados da folha.Os cargos são de assessor, datilógrafo, digitador, mecanógrafo, motorista, eletricista, fotógrafo e inspetor, com carga horária que varia de 4 a 8 horas. O maior salário é de R$ 22 mil e o menor, de R$ 7,5 mil. Quatorze servidores do grupo ocupam cargos de chefia, sendo cinco diretores e nove chefes de serviço.Nos termos final do julgamento, o Supremo estabeleceu que a modulação vale para aqueles que ingressaram no órgão antes da lei de fevereiro 2005 e proibiu a recriação de regime de trabalho semelhante. O pleno também determinou que os ocupantes que já preencheram os requisitos para aposentadoria são obrigados a se aposentar. Também há determinação de que, com a vacância, os cargos sejam automaticamente extintos, o que já era previsto na lei estadual.A ADI foi proposta pela Procuradoria-Geral da República (PGR), em 2021, a partir de representação feita pelo Ministério Público de Contas (MPC) do TCE-GO. O MPC, que havia feito representação à PGR em 2019, alegou que o QSE abrigou “funcionários irregulares e parentes de pessoas ligadas ao tribunal” em uma espécie de “cargo comissionado vitalício”.Ao propor a ação, a PGR argumentou que os dispositivos violam a regra da Constituição que impõe o concurso público para preencher cargos. O órgão também afirmou que os cargos comissionados devem ser adotados em situações excepcionais.O julgamento foi iniciado em 2023, com o voto de Fachin pela inconstitucionalidade e com proposta de modulação de três anos. Na ocasião, Gilmar Mendes pediu vista e o processo ficou sem andamento até maio deste ano.Na retomada do julgamento, o Sindicato dos Servidores do tribunal (Sercon), em sustentação oral, defendeu a permanência dos servidores, considerando que muitos já estão próximos de se aposentar.Procurado, o TCE-GO afirmou que “aguarda a publicação do inteiro teor da decisão para que, assim, cumpra aquilo que lhe competir, com o respeito de praxe às decisões judiciais”.