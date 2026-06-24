A Câmara Municipal de Goiânia aprovou em definitivo nesta terça-feira (23) duas propostas ideológicas de autoria de Coronel Urzêda (PL): uma que estabelece o sexo biológico como critério para definição das categorias esportivas em competições realizadas na capital e outra que proíbe manifestações de nudez ou apresentações de cunho sexual em espaços públicos.\nO texto sobre competições esportivas determina que atletas participem conforme o sexo registrado no nascimento e prevê regras de verificação pelas organizações responsáveis. Já a proposta sobre apresentações públicas estabelece restrições para performances consideradas de cunho sexual em ruas, praças e demais espaços de livre circulação. Apenas Fabrício Rosa (PT) votou contra.\nTambém foi aprovado em definitivo o projeto do Executivo que autoriza a cessão de área na Vila Redenção, para instalação de uma base operacional da Terceira Unidade de Comando Regional da Guarda Civil Metropolitana. As propostas vão à sanção do prefeito.